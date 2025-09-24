Bob The Other Side | la nuova mixology segreta di Milano

Dietro una porta color ottanio che rievoca le antiche case di ringhiera milanesi, al civico 32 di via Borsieri, si nasconde The Other Side, il nuovo capitolo della saga mixologica firmata Chinese Box Group. Una manciata di passi separano questo santuario del cocktail d’autore dal “fratello maggiore” Bob Isola, creando un dialogo architettonico che trasforma l’isolato in una vera e propria dependance del bere bene. I gemelli Luca e Michele Hu, artefici dell’impero dell’ospitalità che annovera Chinese Box, Bob Isola, Agua Sancta e il laboratorio di ricerca Percento Lab, hanno immaginato questo spazio come una “stanza segreta” dove il tempo rallenta e ogni sorso diventa un rituale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

