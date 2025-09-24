Blocco di armi al porto | In tutte le guerre in cui i diritti umani non sono rispettati
"Ci tenevo a fare un’informativa per dare a tutti a la possibilità di esprimersi in quella che è l’aula eletta dai cittadini". Con queste parole il sindaco Alessandro Barattoni è intervenuto in apertura del Consiglio comunale ieri pomeriggio per parlare, nonostante non fosse in programma, del blocco delle armi per Israele al porto di cui si è molto discusso nell’ultima settimana. "Lo scorso ottobre la premier ha sostenuto che, dopo l’avvio delle operazioni a Gaza, il Governo ha sospeso ogni nuova licenza per esportare armi verso Israele e, non più tardi di poche settimane fa, al Meeting di Rimini, ha detto, e io sono d’accordo, che Israele è andata oltre e che ci sono troppe vittime civili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
