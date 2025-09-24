Il 24 settembre, a una decina di giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, è iniziata la prima occupazione. A fare da apripista il liceo Roberto Rossellini di Roma, che questa mattina poco dopo le 8 ha esposto gli striscioni, con tanto di bandiera della Palestina, per protestare contro l'attacco subito questa notte dalla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Anzi, per ora verso Creta, poi si vedrà. " Noi studenti del Rossellini occupiamo la nostra scuola, rispondendo all’appello lanciato dagli universitari di Cambiare Rotta lanciato da Lettere occupata, dopo il grandissimo sciopero di lunedì 22 settembre che ha visto a Roma scendere in piazza 200. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Blocchiamo tutto per la Flotilla". Prima occupazione dell'anno in un liceo di Roma