Blocchiamo tutto per la Flotilla Prima occupazione dell' anno in un liceo di Roma
Il 24 settembre, a una decina di giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, è iniziata la prima occupazione. A fare da apripista il liceo Roberto Rossellini di Roma, che questa mattina poco dopo le 8 ha esposto gli striscioni, con tanto di bandiera della Palestina, per protestare contro l'attacco subito questa notte dalla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Anzi, per ora verso Creta, poi si vedrà. " Noi studenti del Rossellini occupiamo la nostra scuola, rispondendo all’appello lanciato dagli universitari di Cambiare Rotta lanciato da Lettere occupata, dopo il grandissimo sciopero di lunedì 22 settembre che ha visto a Roma scendere in piazza 200. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: blocchiamo - tutto
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In Francia il piano di austerità del premier Bayrou determina la rabbia sociale: “Il 10 settembre blocchiamo tutto”
«Blocchiamo tutto»: agitazione in Francia, la sinistra si accoda
PALERMO/ ASSEMBLEA DI CAMBIARE ROTTA: DAI PORTI ALLE UNIVERSITÀ, NIENTE PASSERÀ, BLOCCHIAMO TUTTO! Negli atenei si moltiplicano occupazioni, tendate e agitazioni permanenti. Dopo lo sciopero generale dell' @unionesindacaledibase - facebook.com Vai su Facebook
"Blocchiamo tutto": anche i ristoratori aderiscono allo sciopero per Gaza - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/ristoratori-scioperano-gaza/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1758582769… - X Vai su X
Blocchiamo tutto: 300mila nella Capitale per Gaza; Sciopero generale per Gaza, cortei in Italia. A Milano scontri manifestanti-forze ordine; «Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore», il 22 settembre sciopero generale.
"Blocchiamo tutto per la Flotilla". Prima occupazione dell'anno in un liceo di Roma - Occupazioni anticipate quest'anno nelle scuole: ad aprire la stagione è il liceo Roberto Rossellini di Roma, supportato da Osa, organizzazione comunista ... Segnala ilgiornale.it
'Blocchiamo tutto per la Flotilla', primo liceo a Roma occupato - È lo striscione calato dall'alto con accanto il disegno della bandiera palestinese, del primo liceo occupato a Roma, dopo l'attacco ad alcune imbarcazioni ... Si legge su ansa.it