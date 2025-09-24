Blocchiamo tutto free Gaza | a Cremona scritte pro Pal sui muri del liceo classico Manin

Cremona, 24 settembre 2025 – Scritte con vernice rossa sui muri del Liceo Classico Manin di via Cavallotti. È accaduto nottetempo, la scoperta questa mattina. Si tratta di scritte pro Palestina, preso di mira come detto il muro della facciata e il portone d’ingresso del Liceo Classico “Daniele Manin”. Sul muro campeggia la scritta “Blocchiamo tutto”, circondata da impronte di mani che richiamano il colore del sangue, mentre sul portone è comparsa la scritta “Free Gaza”. I vandalismi hanno preso di mira anche altre zone della città, come ad esempio le vetrine del negozio della Apple di corso Campi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Blocchiamo tutto, free Gaza”: a Cremona scritte pro Pal sui muri del liceo classico Manin

