Blocchiamo l’Italia Nuovo sciopero generale l’annuncio del sindacato Usb
Due giorni dopo lo sciopero generale che ha bloccato trasporti e servizi in molte città italiane, i sindacati tornano a farsi sentire con un nuovo annuncio. La mobilitazione di inizio settimana aveva già sollevato un acceso dibattito per i disagi ai pendolari e ai lavoratori, ma ora l’Usb rilancia con un’iniziativa ancora più incisiva. L’obiettivo dichiarato è quello di non fermarsi e mantenere viva l’attenzione sul tema di Gaza, attraverso una serie di azioni che interesseranno tutto il Paese. Durante una conferenza stampa a Montecitorio, indetta dal Global Movement to Gaza Italia, un rappresentante del sindacato Usb ha dichiarato: «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Oggi in Italia si sciopera per Gaza, “Blocchiamo tutto”: dai trasporti alle scuole
Con lo slogan "Blocchiamo tutto", decine di migliaia di persone sono scese in piazza in molte città italiane in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base in sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla - X Vai su X
Sciopero per Gaza l’Italia si ferma | stop a treni scuole e trasporti in 75 città.
