Blocchiamo l’Italia Nuovo sciopero generale l’annuncio del sindacato Usb

Due giorni dopo lo sciopero generale che ha bloccato trasporti e servizi in molte città italiane, i sindacati tornano a farsi sentire con un nuovo annuncio. La mobilitazione di inizio settimana aveva già sollevato un acceso dibattito per i disagi ai pendolari e ai lavoratori, ma ora l’Usb rilancia con un’iniziativa ancora più incisiva. L’obiettivo dichiarato è quello di non fermarsi e mantenere viva l’attenzione sul tema di Gaza, attraverso una serie di azioni che interesseranno tutto il Paese. Durante una conferenza stampa a Montecitorio, indetta dal Global Movement to Gaza Italia, un rappresentante del sindacato Usb ha dichiarato: «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

