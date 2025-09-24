Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025 | i pro Pal contro la squadra israeliana

Bologna, 24 settembre 2025 – Dopo tangenziale e autostrada A14 anche il Giro dell’Emilia: al grido di ‘Bologna come Madrid’ i centri sociali hanno annunciato l'intenzione di bloccare la kermesse ciclistica in programma sabato 4 ottobre, con il tradizione arrivo sulle durissime rampe di San Luca. Alla manifestazione partecipa anche la squadra israeliana Israel Premier Tech. L’accenno a Madrid richiama le diverse interruzioni della Vuelta spagnola dai manifestanti pro Pal. Maxi corteo pro Gaza, volti nuovi tra i fermati: oggi gli interrogatori “Chiediamo - scrivono nell'annuncio della mobilitazione i Municipi sociali di Bologna, composti da diverse sigle della galassia antagonista - al comitato organizzatore, all'assessorato della Regione Emilia-Romagna e al Comune di Bologna di prendere posizioni chiare, eliminando il patrocinio istituzionale ed escludendo la partecipazione della Israel Premier Tech. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

