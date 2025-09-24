Blitz della polizia gli trovano cocaina e armi in casa | arrestato

Aveva in tasca quattro dosi di cocaina e 260 euro in contanti. In casa nascondeva altri 900 euro, 150 grammi di “bianca” e due pistole. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 36 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia a Rozzano (hinterland Sud di Milano) con l’accusa di detenzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

