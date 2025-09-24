Blitz dei carabinieri nei boschi di Vergiate tre spacciatori arrestati

L'operazione coordinata dai carabinieri di Gallarate ha portato all'arresto di tre agguerriti e armati spacciatori maghrebini e allo smantellamento di un bivacco nascosto all'interno dell'area boschiva . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz dei carabinieri nei boschi di Vergiate, tre spacciatori arrestati

In questa notizia si parla di: blitz - carabinieri

Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce

Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali

Notte di feroce violenza tra Cernobbio e Maslianico, il blitz dei carabinieri nelle case dei giovani coinvolti

Doppio blitz di Carabinieri e Polizia nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove zone rosse a Parma: al Parco Ducale e nel quadrante tra la Stazione e via Trento, numerosi soggetti con precedenti sono stati allontanati. Le nuove misure, disposte dalla Pre - facebook.com Vai su Facebook

Blitz all'alba dei carabinieri del Ros di Reggio Calabria per l'operazione "Res Tauro". Chi è il boss Pino Piromalli dire.it/23-09-2025/118… - X Vai su X

Chiuso il market della droga aperto giorno e notte nei boschi di Vergiate: tre pusher armati di fucili circondati e arrestati; Blitz dei carabinieri nei boschi di Vergiate, tre spacciatori arrestati; Cinquanta carabinieri a Vergiate per il blitz nei boschi, il pusher stava sparando: “Fermato con il taser”.

Chiuso il market della droga aperto giorno e notte nei boschi di Vergiate: tre pusher circondati e arrestati - Dopo una lunga attività di monitoraggio, l’intervento dei carabinieri di Gallarate e delle squadre dei “Cacciatori” a ridosso della provinciale 47 e della statale del Sempione: in manette banda di mag ... Secondo ilgiorno.it

Maxi retata anti spaccio con sessanta carabinieri nei boschi di Vergiate: tre arresti, sequestrati fucili, due machete e droga - Operazione dei militari della Compagnia di Gallarate e degli Squadroni Eliportati dei Cacciatori di Calabria, Sardegna e Sicilia in località Cascina Nuova. Segnala varesenoi.it