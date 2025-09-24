Blitz dei carabinieri Giardini di Serravalle ‘bonificati’ da balordi e spacciatori di droga

Liberati a Cesena i Giardini Serravalle, almeno per il momento (e si spera per sempre), da bande e spacciatori in seguito alla operazione dei carabinieri di Cesena che in pratica li presidiano di giorno e di notte. Nel fine settimana, i militari della Compagnia di Cesena, con il Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Cesena e Macerone hanno effettuato una mirata attività di controllo proprio presso i ‘Giardini Serravalle’, luogo segnalato quale ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini. Controllati di continuo la Stazione Ferroviaria, il Centro Storico e il "Parco XI Settembre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei carabinieri. Giardini di Serravalle ‘bonificati’ da balordi e spacciatori di droga

