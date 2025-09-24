Blitz contro clan Scalisi di Adrano 10 fermi | così il reggente voleva uccidere gli assassini del figlio 17enne

Sono state arrestate 10 persone del clan Scalisi di Adrano. Il reggente del clan, Pietro Lucifora, ora in manette, avrebbe infatti orchestrato un piano per assassinare i responsabili della morte di suo figlio 17enne ucciso nell'aprile 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

