Blitz antimafia Barbagallo Pd | Plauso alle forze dell' ordine e ai magistrati della Dda

Cataniatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Rivolgo un plauso alle forze dell'ordine e ai magistrati della Dda di Catania, guidata dal procuratore capo Francesco Curcio, per il blitz antimafia con l'esecuzione di decine di arresti. Ma emerge ancora una volta un dato preoccupante, evidenziato anche da quest'ultima indagine: i detenuti in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maxi blitz antimafia contro il clan Santapaola-Ercolano, 38 arresti in 4 regioni d'Italia: i dettagli

Blitz antimafia a Napoli: 25 misure cautelari per clan Mazzarella

Chiuse le indagini del blitz antimafia 'Mari e Monti': fissata l'udienza preliminare per il boss Miucci e altre 49 persone

Blitz antimafia, Barbagallo (Pd): Plauso alle forze dell'ordine e ai magistrati della Dda; Termovalorizzatori, affidati i servizi per la progettazione di fattibilità tecnico - economica; Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con documento falso: arrestata 48enne.

Blitz antimafia, 18 ordinanze tra Randazzo e Milano - In azione sin dall'alba oltre 200 carabinieri a Randazzo e Milano per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare del gip etneo nei confronti di 18 persone ... Segnala rainews.it

Pd, in Sicilia Barbagallo riconfermato segretario ma è guerra interna: una parte dei dem diserta il congresso - Non accenna a placarsi la polemica scoppiata nei mesi scorsi all’interno dei dem siciliani. Secondo ilfattoquotidiano.it

