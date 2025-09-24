Blitz antidroga a Colico esulta la Lega | Via gli spacciatori dai nostri boschi

Nuova maxi operazione della Polizia di Stato di Lecco con la Polizia locale di Colico: scoperti bivacchi di spaccio e sequestrati nei giorni scorsi, nei boschi tra Colico e Dorio, 6 chili di stupefacenti (cocaina, eroina hashish), 19 mila euro in contanti, armi e dispositivi elettronici.Gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Blitz antidroga a Colico, esulta la Lega: Via gli spacciatori dai nostri boschi.

Blitz antidroga a Colico, esulta la Lega: "Via gli spacciatori dai nostri boschi" - L'onorevole Eugenio Zoffili, il segretario della sezione colichese Andrea Bettega e il vicesindaco Domenico Ielardi commentano con soddisfazione l'operazione che ha smantellato i bivacchi dei pusher ... Scrive leccotoday.it

Spaccio nei boschi di Colico: un cane poliziotto scova il nascondiglio di armi, droga, soldi e cellulari - Il questore Stefania Marrazzo: «Il fenomeno preoccupa perché interessa sentieri frequentati da escursionisti e in posti normalmente vissuti dalla collettività» ... Secondo milano.corriere.it