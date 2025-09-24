Blitz a Perugia la Samb ritrova punti e sorriso

1 SAMB 2 (4-2-3-1): Gemello 6; Giraudo 6, Dell’Orco 6, Angella 6 (36 st Mwanege sv), Calapai 6 (36’ st Tumbarello sv); Giunti 7, Megelaitis 5,5; Kanoute 6, Matos 5,5, Bacchin 6 (15’ st Joselito 5,5); Ogunseye 5 (28’ st Montevago 5). A disp. Moro, Vinti, Yabre, Terrnava, Perugini, Broh, Giadino. All. Braglia 5 SAMB (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 6; Tourè M. 6 (28’ st Paolini 6), Bongelli 6,5 (28’ st Alfieri 6), Candellori 7,5; Konatè 6, Tourè N 6 (42’ st Marranzino sv), Sbaffo 7 (28’ st Eusepi 6). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marranzino, Battista, Vesprini, Iaiunese, Scafetta, Tataranni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz a Perugia, la Samb ritrova punti e sorriso

