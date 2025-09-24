Blevio invasa da fango e detriti drone in volo sulla frazione Girola

Il drone in volo su Girola, frazione di Blevio (Como) mostra la colata detritica messa in moto dall'intenso nubifragio abbattutosi sulla zona nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre.

CiaoComo Live da Blevio - Lariana invasa da fango e detriti in frazione Meggianico, cascata di acqua dai muri #blevio #maltempocomo #Lariana #nubifragio #vigilidelfuococomo

Torno, evacuate 7 persone: i danni del maltempo; Maltempo nel Comasco, a Blevio smottamento e fiumi di fango in strada. Lariana chiusa; Frana a Blevio, nel Comasco: la strada è invasa da detriti, fango e terra.

Frana a Blevio, sfollati a Torno e allagamenti tra Pognana e Faggeto Lario - Ennesima frana a Blevio, dove questa mattina intorno alle 7 si è reso necessario un intervento urgente dei vigili del

Maltempo in Lombardia: disastro a Blevio per una grossa frana, paese travolto da fango e rocce - Pesanti disagi si registrano anche in Lombardia, in particolare nella provincia di Como, per la forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Centro-