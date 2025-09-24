Blevio invasa da fango e detriti drone in volo sulla frazione Girola

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il drone in volo su Girola, frazione di Blevio (Como) mostra la colata detritica messa in moto dall'intenso nubifragio abbattutosi sulla zona nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

