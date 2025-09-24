Blevio il paese ferito dalle frane | le immagini dopo una notte di paura sul Lago di Como

I video che arrivano da Blevio mostrano un paese ferito: strade trasformate in torrenti di acqua e fango, cortili invasi da detriti, muretti crollati e rami trascinati a valle. Le grate dei tombini sputano acqua senza sosta, i vicoli sono coperti di pietrame e fanghiglia. Così, la mattina del 24. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Blevio, il paese ferito dalle frane: le immagini dopo una notte di paura sul Lago di Como; Maltempo, colate di fango e frane in provincia di Como: un ferito, a Blevio 50 sfollati – I video; Il video di un irriconoscibile Lago di Como.

Frana a Blevio, sfollati a Torno e allagamenti tra Pognana e Faggeto Lario - Ennesima frana a Blevio, dove questa mattina intorno alle 7 si è reso necessario un intervento urgente dei vigili del ...

Frana nel Comasco, coinvolta un'auto ma nessun ferito - Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583 "Lariana", più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale ...