Blevio il paese del Comasco messo in ginocchio dal maltempo | frane colate di fango e sfollati

Blevio, 24 settembre 2025 – Il Comasco continua a essere uno dei territori più colpiti dall'ondata di maltempo, tra cui la zona di Blevio, dove è definitivamente crollata la strada a Girola.   Il Comune, di ora in ora, aggiorna la situazione, partendo dal collegamento principale, la strada provinciale Lariana, che rimane chiusa a causa di smottamenti e allagamenti. Chiusa anche la strada del Pian del Tivano, mentre nelle frazioni di Sopravilla e Girola si registrano smottamenti ed è estremamente pericoloso uscire di casa. "Si invita con forza tutta la popolazione a non mettersi in strada e a rimanere in casa, evitando spostamenti non strettamente necessari”, è l'appello lanciato dal sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

