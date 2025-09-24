Blevio il paese del Comasco messo in ginocchio dal maltempo | frane colate di fango e sfollati
Blevio, 24 settembre 2025 – Il Comasco continua a essere uno dei territori più colpiti dall'ondata di maltempo, tra cui la zona di Blevio, dove è definitivamente crollata la strada a Girola. Il Comune, di ora in ora, aggiorna la situazione, partendo dal collegamento principale, la strada provinciale Lariana, che rimane chiusa a causa di smottamenti e allagamenti. Chiusa anche la strada del Pian del Tivano, mentre nelle frazioni di Sopravilla e Girola si registrano smottamenti ed è estremamente pericoloso uscire di casa. "Si invita con forza tutta la popolazione a non mettersi in strada e a rimanere in casa, evitando spostamenti non strettamente necessari”, è l'appello lanciato dal sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: blevio - paese
Blevio, il paese ferito dalle frane: le immagini dopo una notte di paura sul Lago di Como
Lombardia in ginocchio a causa del maltempo. A Milano è esondato il fiume Seveso. Invece a Blevio, in provincia di Como, il paese è stato attraversato da una colata di fango e detriti #maltempo #milano #lombardia #notizie - facebook.com Vai su Facebook
?Video di Laura Clerici della colata detritica a Blevio (CO). Numerosi danni segnalati nel paese. - X Vai su X
Blevio, il paese del Comasco messo in ginocchio dal maltempo: frane, colate di fango e sfollati; Cronaca meteo. Como. Notte d'inferno a Blevio, alluvione lampo con frane e sfollati - Video; Frane e colate di fango a Blevio: nubifragio senza precedenti nel comasco.
Maltempo nel Comasco, a Blevio acqua e detriti nella frazione di Girola - "Con la quantità di acqua che c'è stata non si può fare nulla" dice un residente del paese "Questa è la seconda volta in una settimana ma almeno la terza o la quarta nell'arco degli ultimi mesi". Da ilgiorno.it
Maltempo in Lombardia, frana a Blevio: travolta auto, bloccata SP nel comasco - Vigili del fuoco in azione tra Como e Blevio dove, a causa del maltempo, si è verificata una frana sulla SP ex SS 583. msn.com scrive