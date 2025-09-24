Bitetti primi 100 giorni da sindaco | Chiedo scusa ai tarantini | siamo in ritardo ce la faremo
Piero Bitetti, cento giorni da sindaco di Taranto: qual è il primo bilancio dei tre mesi alla guida del Comune? E cosa manca all?appello tra le cose che voleva fare in questo primo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Vietri (FdI): “Bitetti non pervenuto, primi 100 giorni di nulla”
Taranto, Vietri: "Bitetti, primi cento giorni da sindaco senza risultati" Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale: "Città allo sbando, zero azioni concrete su sicurezza e decoro"
Il bilancio del sindaco Bitetti dopo i primi 100 giorni di lavoro (VIDEO); “Bitetti, nei primi 100 giorni di mandato il vuoto assoluto”; Vietri all’attacco: nei primi 100 giorni Bitetti ci consegna il vuoto cosmico”.
"Tavolo Permanente di Vigilanza Ambientale" - si legge nel programma relativo ai primi 100 giorni di governo
Piero Bitetti, il sindaco di Taranto si dimette dopo 50 giorni. «Minacce dagli ambientalisti per il dossier Ilva» - Terremoto politico a Taranto: il sindaco Piero Bitetti ha rassegnato le dimissioni, circa 50 giorni dopo la sua elezione, parlando nella lettera depositata al protocollo di una condizione di ...