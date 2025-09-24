Bisaccia celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con una visita al Castello Ducale
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Museo Civico Archeologico di Bisaccia propone una visita guidata d’eccezione dedicata all’architettura del suggestivo Castello Ducale, cuore storico e simbolo identitario della comunità.L’iniziativa, in programma sabato 27 e domenica 28. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: bisaccia - celebra
Oggi la chiesa celebra San Pio da Pietrelcina. Buon onomastico a chi porta questo nome. - facebook.com Vai su Facebook
Bisaccia celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con una visita al Castello Ducale; Giornate Europee del Patrimonio: tutti gli appuntamenti in Campania.
Giornate Europee del patrimonio, da Avella a Bisaccia porte aperte ai tesori d’Irpinia - L’Irpinia si racconta a partire dai propri tesori, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Secondo corriereirpinia.it
Matera alle Giornate Europee del Patrimonio a Oslo - Ci sarà anche la città di Matera, come esempio di patrimonio culturale europeo, tra gli ospiti speciali dei 'Norwegian Cultural Heritage Days', il prossimo 29 agosto a Oslo, in una delle principali ... Lo riporta ansa.it