Bisaccia celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con una visita al Castello Ducale

Avellinotoday.it | 24 set 2025

 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Museo Civico Archeologico di Bisaccia propone una visita guidata d’eccezione dedicata all’architettura del suggestivo Castello Ducale, cuore storico e simbolo identitario della comunità.L’iniziativa, in programma sabato 27 e domenica 28. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

