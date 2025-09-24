Biometano | tre nuovi impianti in Italia investimenti per 35 milioni di euro
Il Consorzio italiano biogas (Cib) conferma l’obiettivo del Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima): 5,7 miliardi di metri cubi di biometano ogni anno entro il 2030. Questo combustibile rinnovabile può essere immesso nella rete nazionale del gas naturale o utilizzato come carburante per. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: biometano - nuovi
SPECIALISTI IN BIOMETANO Prende il via “Biomethane Academy”, la prima scuola in Italia di formazione dei nuovi professionisti del biometano. Appuntamento il 17 settembre a Orzinuovi (Bs)! - facebook.com Vai su Facebook
Biometano: tre nuovi impianti in Italia, investimenti per 35 milioni di euro; BTS DevCo ed Eiffel Investment Group investono 35 milioni di euro per tre impianti di biometano; Biometano, fotovoltaico, idroelettrico: la mappa delle centrali nel Veronese. E ne arrivano di nuove.
Bts-Eiffel puntano 35 milioni sul biometano - Pronti a partire tre nuovi progetti tra Udine e Lodi: complessivamente produrranno oltre 7,2 milioni di metri cubi di biometano all’anno ... Riporta milanofinanza.it
Rinnovabili, Elevion compra 3 impianti per il biometano a Cremona - Milano Finanza, Elevion Group, leader europeo nella fornitura di soluzioni end- Scrive milanofinanza.it