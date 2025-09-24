Bimbi in Bici 2025 Una giornata di giochi natura e mobilità sostenibile nella Foresta Urbana di Monterusciello

Una giornata di festa tra natura e pedalate: giochi, percorsi in bicicletta e attività per tutta la famiglia nella Foresta Urbana di Monterusciello. Il Comune di Pozzuoli, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Percorsi Cumani, è lieto di invitare la stampa alla presentazione di Bimbi in Bici 2025, l’appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie per riscoprire il piacere della bicicletta, della natura e della condivisione. L’evento si terrà domenica 28 settembre 2025, a partire dalle ore 9.00, presso la Foresta Urbana di Monterusciello, in via Salvatore di Giacomo – Pozzuoli (NA). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it