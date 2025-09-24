Bim fest il festival di Bicocca torna per la terza edizione
BiM – il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore di Bicocca – presenta la terza edizione del BiM Fest, il festival di Bicocca: due giorni di iniziative gratuite aperte a tutti che animeranno il BiM Garden, con il mercato di fashion e design contemporaneo organizzato da The. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: fest - festival
Perito, “Cilento Fest – Cinema e Borghi”: quarta edizione del festival, dal 18 al 21 agosto 2025
Ischia Global Fest 2025: il Festival dell'Industria e dei Giovani
Sciamn Fest, ad Alberobello la terza edizione del festival che celebra ‘il ritorno a casa’
NOVA MILANESE | BEER FEST - FESTIVAL DELLA BIRRA Area Mercato (Via Oberdan) 9/10/11/12 OTTOBRE 2025 gio/ven 18.00-24.00 sab/dom 11.00-24.00 INGRESSO GRATUITO SEMPRE PRESENTE: Un’ampia selezione di ottime birre I - facebook.com Vai su Facebook
Festival "Reggio Live Fest", sette serate di musica sul Lungomare http://dlvr.it/TN0B9X http://reggiocal.it #reggiocal - X Vai su X
Bim fest il festival di Bicocca torna per la terza edizione; BiM Fest 2025: moda, musica, arte e sostenibilità nel cuore di Bicocca; BiM Fest 2025.
A Milano c’è il BiM Fest: il festival che celebra la rigenerazione urbana del quartiere Bicocca - È in corso un’importante iniziativa di rigenerazione urbana all’interno del quartiere Bicocca a Milano, progettato a metà Anni ’80 dal grande architetto Vittorio Gregotti sugli spazi dell’ex fabbrica ... Come scrive artribune.com
Bim Fest: festival di Bicocca con market, laboratori, musica e performance - Sabato 30 settembre 2023 Bim: dove Bicocca incontra Milano, nuovo progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato strategicamente posizionato nel cuore del quartiere Bicocca a Milano, celebra la ... Da mentelocale.it