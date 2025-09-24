Bill Clinton nel 2024 | Offrimmo ai palestinesi la soluzione a due Stati ma dissero di no – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 È tornato virale un video di Bill Clinton dell'ottobre 2024, girato in Michigan durante la campagna elettorale di Kamala Harris e Mike Waltz, nel quale l'ex Presidente Usa racconta dei suo sforzi per una soluzione di duo popoli due Stati in Medio Oriente, ostacolata dai palestinesi. "Badate, io ci ho lavorato sodo. L’unica volta in cui Yasser Arafat non mi disse la verità è stata quando mi promise che avrebbe accettato l’accordo di pace che avevamo elaborato. Quell’accordo avrebbe dato ai palestinesi uno stato sul 96% della Cisgiordania, oltre a tutta la striscia di Gaza, più un 4% di territorio israeliano, e avrebbero potuto scegliere quale 4%. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bill - clinton
Epstein, nell’album del compleanno spunta un messaggio scritto a mano da Bill Clinton
Bill Clinton è nell'album d'auguri per i 50 anni di Epstein
Usa, spunta la lettera di auguri di Bill Clinton a Epstein: no comment dal portavoce dell’ex presidente dem
Charlie Sheen: "Negli anni '80 Bill Clinton cercò di fregarmi la fidanzata" - X Vai su X
La storia di Monica Lewinsky, la stagista al centro del sexgate del presidente Bill Clinton alla fine degli anni Novanta - facebook.com Vai su Facebook
Bill Clinton nel 2024: Offrimmo ai palestinesi la soluzione a due Stati, ma dissero di no.
Bill Clinton nel 2024: Offrimmo ai palestinesi la soluzione a due Stati, ma dissero di no - È tornato virale un video di Bill Clinton dell'ottobre 2024, girato in Michigan durante la campagna elettorale di Kamala Harris e Mike Waltz, nel quale l'ex Presidente Usa racconta dei suo sforzi per ... Scrive ilgiornale.it
Bill Clinton plans big changes for Clinton Global Initiative annual meeting - Bill Clinton, Founder and Board Chair of the Clinton Foundation & 42nd President of the United States, speaks during the Clinton Global Initiative, on Monday, Sept. Segnala yahoo.com