Bilancio comunale da Stato e Regione arrivano più di 1,4milioni di euro per i ristori dell' alluvione la biblioteca e altro
ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha deliberato questa mattina un’importante variazione del bilancio di previsione, frutto delle risorse statali e regionali, assegnate al comune dorico per fare fronte ai danni provocati dall’alluvione del 18 e 19 settembre 2024.L’importo complessivo, rispetto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: bilancio - comunale
Consiglio comunale, ok a manovra di bilancio da oltre 17 milioni: 50 nuove assunzioni per gli asili nido
La proposta del Prc: "Il Comune di Palermo devolva lo 0,01% del bilancio comunale a sostegno della Palestina"
Più di un anno di amministrazione comunale a Bagno di Romagna, duro attacco di FdI: "Bilancio disastroso"
Consiglio Comunale a Mussolente - mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Comunale. Tra i punti all’ordine del giorno: Bilancio consolidato 2024 Programmazione 2025-2027 e opere pubbliche Variazioni di bilancio Vari - facebook.com Vai su Facebook
Cattolica, Bilancio consolidato: dopo il via libera della Giunta, pronto per il prossimo Consiglio comunale - “Conti in ordine anche dal bilancio consolidato 2024 che scatta una fotografia positiva dello stato patrimoniale, economico e finanziario del nostro Comune e ... Lo riporta chiamamicitta.it
Finanze: Zilli, ok bilancio consolidato '24 Regione con utile a +27% - "L'utile conseguito dal bilancio consolidato per l'esercizio 2024 della Regione ammonta a 1. Riporta ilgazzettino.it