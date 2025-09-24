Bilancio comunale da Stato e Regione arrivano più di 1,4milioni di euro per i ristori dell' alluvione la biblioteca e altro

ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha deliberato questa mattina un’importante variazione del bilancio di previsione, frutto delle risorse statali e regionali, assegnate al comune dorico per fare fronte ai danni provocati dall’alluvione del 18 e 19 settembre 2024.L’importo complessivo, rispetto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it