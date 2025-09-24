biglietti tagliandi in vendita per la gara al ferraris promozioni per carrarese e monza

C’è tempo fino a stasera alle 19 per acquistare i biglietti per il settore ospite dello stadio Ferraris di Genova per seguire gli azzurri nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di domani alle 18.30. Per i tifosi azzurri che si recheranno nel capoluogo ligure, l’uscita per lo stadio è quella di Genova Ovest, con parcheggio riservato situato in viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. I tagliandi sono disponibili al prezzo di 25 euro (ridotto 15 euro per gli under 16) più diritti di prevendita nei punti vendita Vivaticket e sul sito di Vivaticket. Per Empoli sono invece disponibili all’Unione Clubs Azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net