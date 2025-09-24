Biglietti Tagliandi in vendita per la gara al Ferraris Promozioni per Carrarese e Monza
C’è tempo fino a stasera alle 19 per acquistare i biglietti per il settore ospite dello stadio Ferraris di Genova per seguire gli azzurri nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di domani alle 18.30. Per i tifosi azzurri che si recheranno nel capoluogo ligure, l’uscita per lo stadio è quella di Genova Ovest, con parcheggio riservato situato in viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. I tagliandi sono disponibili al prezzo di 25 euro (ridotto 15 euro per gli under 16) più diritti di prevendita nei punti vendita Vivaticket e sul sito di Vivaticket. Per Empoli sono invece disponibili all’Unione Clubs Azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Biglietti Juve: info utili e dettagli per i tagliandi in vista delle gare contro il Parma e contro l’Inter. Come assistere alle partite della Juventus: tutte le indicazioni
Biglietti Atalanta Juve Trofeo Bortolotti: fasi di vendita, info utili, come e dove acquistare i tagliandi dell’ultima amichevole estiva dei bianconeri
Biglietti Monza Inter, tutte le info per l’amichevole di martedì: ecco come acquistare i tagliandi
INFO BIGLIETTI Sono in vendita i biglietti per assistere a Sorrento-Casarano in programma mercoledì 24 settembre alle 18.30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. I tagliandi di tribuna centrale, riservati ai tifosi rossoneri, potranno essere acquistati – al prez - facebook.com Vai su Facebook
