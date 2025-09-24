Biasin racconta l’incontro con Acerbi alla presentazione del suo libro: un uomo che non ha mai paura di dire ciò che pensa. Fabrizio Biasin ha condiviso con i suoi lettori una riflessione sull’incontro avuto con Francesco Acerbi durante la presentazione del libro del difensore dell’ Inter. In un’intervista su TMW, Biasin ha rivelato alcuni retroscena di questa chiacchierata che ha messo in luce una persona più complessa e profonda di quanto non emerga solo dal campo. Biasin ha iniziato spiegando: «L’altra sera ho avuto l’onore di presentare il libro di Francesco Acerbi. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin e la chiacchierata con Acerbi: ecco quanto raccontato dopo la presentazione del libro del difensore dell’Inter