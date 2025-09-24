Biasin dopo le parole di Rocchi su Verona Juve | Lodevole togliere quella orrenda barriera tra fischietti e resto del mondo ma il tutto non deve tradursi in attenuante o giustificazione! Ecco la sua analisi

Biasin, giornalista, ha risposto così alle parole di Rocchi relative agli episodi da moviola di Verona Juve. Ecco le sue dichiarazioni. Trasparenza sì, ma non può bastare. Il giorno dopo l’ammissione di colpa del designatore Gianluca Rocchi sugli errori di Verona-Juve, arriva la lucida analisi del giornalista Fabrizio Biasin a Tuttomercatoweb, che pur lodando la buona volontà del capo degli arbitri, lancia un monito: le scuse non possono diventare un’attenuante, e il sistema delle “punizioni” è senza senso. “L’ammissione di colpa non è una giustificazione”. L’intervento settimanale di Rocchi, che ammette gli errori, è un atto « lodevole » perché rompe il muro tra i fischietti e il resto del mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biasin dopo le parole di Rocchi su Verona Juve: «Lodevole togliere quella orrenda barriera tra fischietti e resto del mondo ma il tutto non deve tradursi in attenuante o giustificazione!». Ecco la sua analisi

