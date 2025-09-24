Biasin | Delirio sui giudizi per Pio Esposito basterebbe non cascarci | l’unico giudice sarà…

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su TMW, affronta con pragmatismo il fenomeno mediatico nato attorno a Pio Esposito. Il noto giornalista smorza i toni delle discussioni polarizzate che vedono il giovane attaccante dell’ Inter o sopravvalutato o sottovalutato: “ Si è creato tutto un delirio legato ai giudizi su Pio Esposito “, esordisce Biasin, descrivendo le due posizioni estreme: “ per alcuni sarebbe l a reincarnazione di Maradona ma con più fisico, per altri invece è un mezzo bidone pompato dai media “. Secondo l’analisi di Biasin, questi giudizi sono “ ovviamente sbagliati entrambi ” e rispondono principalmente a una logica moderna che privilegia la creazione di traffico e discussioni online piuttosto che una valutazione ponderata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it