Biasin | Delirio sui giudizi per Pio Esposito basterebbe non cascarci | l’unico giudice sarà…
Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su TMW, affronta con pragmatismo il fenomeno mediatico nato attorno a Pio Esposito. Il noto giornalista smorza i toni delle discussioni polarizzate che vedono il giovane attaccante dell’ Inter o sopravvalutato o sottovalutato: “ Si è creato tutto un delirio legato ai giudizi su Pio Esposito “, esordisce Biasin, descrivendo le due posizioni estreme: “ per alcuni sarebbe l a reincarnazione di Maradona ma con più fisico, per altri invece è un mezzo bidone pompato dai media “. Secondo l’analisi di Biasin, questi giudizi sono “ ovviamente sbagliati entrambi ” e rispondono principalmente a una logica moderna che privilegia la creazione di traffico e discussioni online piuttosto che una valutazione ponderata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: biasin - delirio
Biasin su TMW: “Si è creato tutto un delirio legato ai giudizi su Pio Esposito, attaccante in erba. Per qualcuno è la reincarnazione di Maradona “ma con più fisico”, per qualcun altro “è un mezzo bidone pompato dai media”. Ovviamente sono sbagliate entrambe - X Vai su X
Biasin: “Delirio legato ai giudizi su Esposito, basterebbe non cascarci: in realtà Pio è…”.
Biasin: “Delirio legato ai giudizi su Esposito, basterebbe non cascarci: in realtà Pio è…” - Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Pio Esposito: ecco il suo pensiero sull’attaccante dell'Inter ... Lo riporta msn.com