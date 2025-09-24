Biasin | Conte non è un pirla sa distribuire le pressioni con maestria

Forzazzurri.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha commentato le dichiarazioni rilasciate da . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

biasin conte non 232 un pirla sa distribuire le pressioni con maestria

© Forzazzurri.net - Biasin: “Conte non è un pirla, sa distribuire le pressioni con maestria”

In questa notizia si parla di: biasin - conte

Biasin difende Conte: “Criticare per le amichevoli è un’idiozia. I risultati estivi contano zero”

biasin conte 232 pirlaBiasin: "Le parole di Conte sugli acquisti sono frutto di una strategia collaudata" - Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla della parole di Antonio Conte sul mercato del Napoli: "Antonio Conte non &#232; un pirla. Come scrive tuttonapoli.net

Juve, Biasin: 'Conte ha uno schema vincente, arriva in squadre dove ci sono le macerie' - Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Biasin &#232; intervenuto a Cronache di spogliatoio e parlando della possibilità che Antonio Conte torni alla Juventus, ha sottolineato come il leccese si trovi ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Biasin Conte 232 Pirla