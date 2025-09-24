Bianca Censori annuncia la novità | dopo nude look e provocazioni lancia un brand di abbigliamento
La compagna di Kanye West, regina dei nude look, ha annunciato l'arrivo di una novità, il 13 ottobre. Quasi sicuramente sarà una linea di abbigliamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
