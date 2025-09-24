Bianca Censori annuncia la novità | dopo nude look e provocazioni lancia un brand di abbigliamento

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagna di Kanye West, regina dei nude look, ha annunciato l'arrivo di una novità, il 13 ottobre. Quasi sicuramente sarà una linea di abbigliamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

