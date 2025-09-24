Bianca Berlinguer contro Tajani a Cartabianca il timore dei telespettatori | Non durerà molto su Rete 4

Durante l’ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, la conduttrice Bianca Berlinguer ha affrontato con fermezza il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ponendogli domande incisive sul tema del genocidio in corso a Gaza e sulle responsabilità dell’esercito israeliano. La puntata ha generato un acceso dibattito sia in studio sia sui social network, dove molti utenti hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze professionali della giornalista, temendo che il confronto diretto con un membro del governo possa metterla in difficoltà. Leggi anche: Iacchetti torna a Cartabianca e spara a zero su tutti: “Ma quale contraddittorio!” L’episodio ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei media, diventando rapidamente uno dei momenti più discussi della settimana in ambito politico e giornalistico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bianca Berlinguer contro Tajani a Cartabianca, il timore dei telespettatori: “Non durerà molto su Rete 4”

In questa notizia si parla di: bianca - berlinguer

Temo che Bianca Berlinguer non durerà ancora molto a Rete4: ha messo all'angolo Antonio Tajani, e criticato Giorgia Meloni, in un modo che raramente si vede in Italia da parte di un giornalista nei riguardi di un ministro. @CartabiancaR4 #Èsemprecartabian - X Vai su X

Questa sera, alle 21.30 su Rete4, nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Antonio Tajani, Ministro degli Esteri Enzo Iacchetti, attore e conduttore Marco Furfaro, Partito Democratico Claudio Borghi, L - facebook.com Vai su Facebook

Tajani contro Enzo Iacchetti: Basta bugie su Gaza. Fa il comico, non conosce niente, si faccia eleggere…; Il ministro Tajani contro Enzo Iacchetti: «Non è vero che il governo non fa niente su Gaza. Lui fa il comico, si faccia eleggere»; Tajani contro Iacchetti su Gaza: “Parla senza conoscere le cose”.

“Un bugiardo”: Iacchetti-Tajani, scontro furioso in diretta tv - Il ritorno di Enzo Iacchetti in tv a 'È sempre Cartabianca' e il nuovo scontro con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. newsmondo.it scrive

Il ministro Tajani contro Enzo Iacchetti: «Non è vero che il governo non fa niente su Gaza. Lui fa il comico, si faccia eleggere» - Enzo Iacchetti, al centro del dibattito pubblico per lo scontro avuto con il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, a È sempre Cartabianca su Retequattro, dopo ... Come scrive msn.com