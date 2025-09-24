L’evento Beyond the Strand ha messo in primo piano l’universo creativo di Hideo Kojima, presentando nuovi trailer, concept inediti e progetti che spaziano dall’horror al genere stealth, fino ad arrivare all’animazione e alla realtà aumentata. Un appuntamento che ha confermato la volontà di Kojima Productions di superare i confini del videogioco tradizionale, aprendo scenari sorprendenti. OD, l’horror che divide. Il momento più discusso dell’evento è stato il nuovo teaser trailer di OD, intitolato Knock. La sequenza, con protagonista l’attrice Sophia Lillis, mostra ambienti spogli, candele accese e la percezione crescente di una presenza sovrannaturale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Beyond the Strand: tutte le novità dai progetti di Hideo Kojima