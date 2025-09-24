L’occasione dell’intervista col Corriere è il suo 70esimo compleanno ma anche uno dei 12 concerti che tiene all’Arena di Verona. Parla Zucchero: “Bevo, mangio, faccio pipì e piango. Una frase, un po’ ripulita, di Léo Ferré. Fisicamente e di testa mi sento come se avessi 35-40 anni anche se inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia.”. Da Reggio Emilia (“un piccolo mondo alla Guareschi”) al trasferimento a Forte dei Marmi con la famiglia (“Ricordo papà triste per la sconfitta: qualcuno aveva ostacolato i suoi progetti e si era dovuto accontentare di aprire un negozietto di alimentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Mi sento come se avessi 35-40 anni ma inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia”: parla Zucchero (che compie 70 anni)