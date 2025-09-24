Bersagli con facce rettore e ministra Bernini nel rettorato occupato | presentata denuncia
Il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ha sporto denuncia dopo il ritrovamento, nei locali del rettorato occupato di via Balbi 5, di alcune immagini raffiguranti un bersaglio con i volti suoi e della ministra dell’Università Annamaria Bernini. L’Ateneo precisa che la denuncia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
