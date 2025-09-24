Occhi puntati su Matteo Berrettini, ma i riflettori li accende la fidanzata Vanessa Bellini: look provocante a Montecarlo e social in tilt. Dopo la sconfitta al primo turno rimediata in Cina, Matteo Berrettini è volato alla volta del Giappone. E mentre lui si preparava per il ritorno in campo, c’era chi, dall’altra parte del mondo, cercava in qualche modo di “rubargli” i riflettori. Non servendosi della racchetta o colpendo palline a velocità supersonica, ma in maniera diversa. (Instagram) – Ilveggente.it La fidanzata Vanessa Bellini, infatti, con la quale avrebbe iniziato a frequentarsi nel corso della scorsa estate, ha incendiato i social con una foto provocante che ha immediatamente catturato l’attenzione del popolo dei social. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Berrettini vola in Giappone e Vanessa incendia Montecarlo