Berrettini torna alla vittoria dopo più di 4 mesi battuto Munar a Tokyo | Speriamo non sia l'ultima

Matteo Berrettini torna al successo a Tokyo: battuto Munar con autorità e buone sensazioni sul suo rientro. Dopo mesi difficili e problemi fisici, il tennista romano ritrova il sorriso al debutto nel torneo giapponese. Agli ottavi sfiderà il vincitore del confronto tra Ruud e Mochizuki.