Berrettini torna al successo | batte Munar 6-4 6-2 al primo turno ad ATP Tokyo
Dopo 137 giorni da una vittoria ufficiale, Matteo Berrettini rompe il digiuno e avvia con il piede giusto il suo percorso al torneo ATP 500 di Tokyo, imponendosi al primo turno su Jaume Munar con un secco 6-4, 6-2. (fonte: Eurosport) Una prestazione solida, lucida e determinata, che certifica il graduale ritorno in condizione dell’azzurro, reduce da un periodo difficile caratterizzato da infortuni, assenze e risultati altalenanti. Il match in breve. Berrettini parte deciso: nel primo set riesce a strappare il servizio al suo avversario in un momento chiave, controllando il resto del parziale fino al 6-4. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: berrettini - torna
Berrettini si allena con Sinner e torna a sorridere: "Passo dopo passo insieme al migliore"
Matteo Berrettini torna in campo in Cina
Berrettini torna in campo e in amore: un video per ufficializzare la novità
Marrakech 7 aprile 2024 MATTEO TORNA A SPLENDERE ? The Hammer Berrettini festeggia il suo ritorno con il trofeo vinto all' Atp 250 Grand Prix Hassan II battendo in due set lo spagnolo Carballes Baena con 7-5 6-2. Ottavo titolo in carriera, quarto su terra - facebook.com Vai su Facebook
BERRETTINI RITORNA CON UNA SCONFITTA Matteo torna in campo a Hangzhou quasi 3 mesi dopo l’ultimo match Non era facile ritrovare subito fiducia e nel primo turno dell’ATP 250 è il ceco Svrcina ad avere la meglio (6-3; 6-3) La notizia più im - X Vai su X
Tokyo: Berrettini torna al successo e batte Munar; Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi!; Berrettini scalpita: il romano annuncia il suo ritorno!.
Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi! - Il romano torna a gioire avanzando nel torneo giapponese grazie al bel successo contro lo spagnolo: adesso attend eil suo avversario agli ottavi ... Scrive tuttosport.com
Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo - Matteo Berrettini vince e si ritrova nel 1° turno dell'ATP500 di Tokyo. Riporta oasport.it