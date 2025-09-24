Berrettini torna al successo | batte Munar 6-4 6-2 al primo turno ad ATP Tokyo

Sport.periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 137 giorni da una vittoria ufficiale, Matteo Berrettini rompe il digiuno e avvia con il piede giusto il suo percorso al torneo ATP 500 di Tokyo, imponendosi al primo turno su Jaume Munar con un secco 6-4, 6-2. (fonte: Eurosport) Una prestazione solida, lucida e determinata, che certifica il graduale ritorno in condizione dell’azzurro, reduce da un periodo difficile caratterizzato da infortuni, assenze e risultati altalenanti. Il match in breve. Berrettini parte deciso: nel primo set riesce a strappare il servizio al suo avversario in un momento chiave, controllando il resto del parziale fino al 6-4. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

berrettini torna al successo batte munar 6 4 6 2 al primo turno ad atp tokyo

© Sport.periodicodaily.com - Berrettini torna al successo: batte Munar 6-4, 6-2 al primo turno ad ATP Tokyo

In questa notizia si parla di: berrettini - torna

Berrettini si allena con Sinner e torna a sorridere: "Passo dopo passo insieme al migliore"

Matteo Berrettini torna in campo in Cina

Berrettini torna in campo e in amore: un video per ufficializzare la novità

Tokyo: Berrettini torna al successo e batte Munar; Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi!; Berrettini scalpita: il romano annuncia il suo ritorno!.

berrettini torna successo batteBerrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi! - Il romano torna a gioire avanzando nel torneo giapponese grazie al bel successo contro lo spagnolo: adesso attend eil suo avversario agli ottavi ... Scrive tuttosport.com

Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo - Matteo Berrettini vince e si ritrova nel 1° turno dell'ATP500 di Tokyo. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Torna Successo Batte