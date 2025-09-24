Berrettini torna al successo | batte Munar 6-4 6-2 al primo turno ad ATP Tokyo

Dopo 137 giorni da una vittoria ufficiale, Matteo Berrettini rompe il digiuno e avvia con il piede giusto il suo percorso al torneo ATP 500 di Tokyo, imponendosi al primo turno su Jaume Munar con un secco 6-4, 6-2. (fonte: Eurosport) Una prestazione solida, lucida e determinata, che certifica il graduale ritorno in condizione dell’azzurro, reduce da un periodo difficile caratterizzato da infortuni, assenze e risultati altalenanti. Il match in breve. Berrettini parte deciso: nel primo set riesce a strappare il servizio al suo avversario in un momento chiave, controllando il resto del parziale fino al 6-4. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

