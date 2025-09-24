Berrettini riparte da Tokyo | batte Munar in due set e vola agli ottavi
Primo successo dopo oltre 4 mesi per Matteo, che ora attende il vincente della sfida tra Ruud e il giapponese Mochizuki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: berrettini - riparte
Berrettini rivede la luce: si riparte dal passato
Berrettini: gli infortuni, i dubbi. Poi le chiacchiere con Sinner. Ora riparte dalla Cina
Berrettini il ritorno, Matteo riparte da Hangzhou
Dagli allenamenti con Sinner ai dubbi di condizione: Berrettini riparte dalla Cina - facebook.com Vai su Facebook
Dagli allenamenti con #Sinner ai dubbi di condizione: #Berrettini riparte dalla Cina - X Vai su X
Berrettini riparte da Tokyo: batte Munar in due set e vola agli ottavi; Berrettini batte Munar a Tokyo, prima vittoria dopo oltre quattro mesi; Berrettini batte Djokovic in due set a Doha: la sintesi della partita.
Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi! - Il romano torna a gioire avanzando nel torneo giapponese grazie al bel successo contro lo spagnolo: adesso attend eil suo avversario agli ottavi ... Segnala tuttosport.com
Berrettini torna alla vittoria dopo più di 4 mesi, battuto Munar a Tokyo: “Speriamo non sia l’ultima” - Matteo Berrettini torna al successo a Tokyo: battuto Munar con autorità e buone sensazioni sul suo rientro. Da fanpage.it