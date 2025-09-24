Berrettini che schiaffoni! Poi un' esultanza mai vista

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta di Musetti a Chengdu, il tennis italiano torna a sorridere. Matteo Berrettini si impone su Munar in due set con il punteggio di 6-4 6-2 e approda agli ottavi dell'Atp 500 di Tokyo. Primo successo dopo oltre 4 mesi per Matteo, celebrato in modo inedito, con il pugno sul petto. Ora attende il vincitore tra Ruud e Mochizuki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

