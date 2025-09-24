Berrettini buona la prima | a Tokyo vince e convince e vola agli ottavi

Matteo Berrettini vince al primo turno degli ATP di Tokyo e vola agli ottavi: battuto in due set lo spagnolo Munar L’acuto che i tifosi aspettavano da tanto tempo è finalmente arrivato. Matteo Berrettini ha messo fine alla serie (lunga) di sconfitte consecutive in ambito internazionale che avevano minato anche il suo morale. Al primo turno degli ATP 500 di Tokyo il numero 56 del ranking ha battuto lo spagnolo Jaume Munar in tre set e poco più di un’ora e mezza (96? per la precisione) con il punteggio di 6-4 6-2. Sotto un sole davvero caldissimo ed accecante, il tennista romano ha vinto contro il numero 40 del ranking ed ha così riassaporato il gusto del successo che gli mancava dagli Internazionali d’Italia, quando il 10 maggio scorso sconfisse il britannico Jacob Fearnley. 🔗 Leggi su Sportface.it