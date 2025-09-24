Bernini ribadisce il ruolo dell’università | Luogo di confronto non di anarchia

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è intervenuta oggi alla Camera durante il question time per affrontare la questione della sicurezza negli atenei, rispondendo a interrogazioni sui recenti episodi di violenza verificatisi nelle università italiane, in particolare quello avvenuto presso l'Università di Pisa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

