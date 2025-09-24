Berlino denuncia | Un caccia russo ha sorvolato una nostra fregata Putin vuole provocarci

Berlino denuncia la presenza di un jet russo che ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Lo dice il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius davanti al Parlamento paragonando l’azione agli incidenti degli ultimi giorni in Polonia ed Estonia. In un discorso al Bundestag tedesco, il socialdemocratico ha spiegato che la Russia sta testando i limiti delle sue azioni con frequenza e intensità crescenti, anche contro gli stati membri della Nato. La Germania denuncia: un jet russo sorvola una nostra fregata. “Putin vuole provocarci, Putin vuole provocare gli stati membri della Nato e vuole identificare, denunciare e sfruttare le presunte debolezze dell’alleanza”, ha detto Pistorius definendolo un errore da parte del Cremlino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

