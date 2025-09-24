Berlino accusa Mosca | Jet russo ha sorvolato nave militare tedesca nel Baltico evidente provocazione

Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius davanti al Bundestag, un aereo militare russo avrebbe sorvolato una fregata della Marina tedesca impegnata in attività nell’area. Il titolare della Difesa ha definito l’accaduto «una provocazione evidente», paragonandolo alle recenti intrusioni di droni e caccia russi nello spazio aereo di Polonia ed Estonia. «Questi episodi, concentrati in pochi giorni, dimostrano chiaramente che Mosca sta testando con crescente frequenza i confini degli Stati membri della Nato», ha sottolineato Pistorius. «Il Cremlino ci mette alla prova». 🔗 Leggi su Open.online

