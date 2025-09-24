Bergamo firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico

Ecodibergamo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ACCORDO. In Prefettura: i primi enti aderenti sono i comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo firmato il protocollo d8217intesa per garantire la legalit224 nel settore turistico

© Ecodibergamo.it - Bergamo, firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico

In questa notizia si parla di: bergamo - firmato

bergamo firmato protocollo d8217intesaBergamo, firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico - In Prefettura: i primi enti aderenti sono i comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia. Segnala ecodibergamo.it

Bergamo, il Comune firma il protocollo d’intesa con le federazioni sindacali dei pensionati - È stato firmato ufficialmente nella mattinata di mercoledì 16 luglio a Palazzo Frizzoni il protocollo di intesa tra il Comune di Bergamo e le Federazioni sindacali confederali cittadine dei pensionati ... Si legge su bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Firmato Protocollo D8217intesa