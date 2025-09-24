Bergamo firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico
L’ACCORDO. In Prefettura: i primi enti aderenti sono i comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: bergamo - firmato
Mint goes to Signorvino Mercoledì 24 settembre ci trovi da Signorvino Bergamo per un aperitivo speciale, tra buon vino e buona musica. Via Zambonate 62, Bergamo Dalle 18:00 alle 23:00 Aperitivo firmato Signorvino Dj-set by Mint Un mix per - facebook.com Vai su Facebook
Saranno rimossi i veicoli abbandonati nel parcheggio P3 dello scalo di Bergamo. Firmato un accordo tra Comune e sacbo. - X Vai su X
Bergamo, firmato il protocollo d’intesa per garantire la legalità nel settore turistico - In Prefettura: i primi enti aderenti sono i comuni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia. Segnala ecodibergamo.it
Bergamo, il Comune firma il protocollo d’intesa con le federazioni sindacali dei pensionati - È stato firmato ufficialmente nella mattinata di mercoledì 16 luglio a Palazzo Frizzoni il protocollo di intesa tra il Comune di Bergamo e le Federazioni sindacali confederali cittadine dei pensionati ... Si legge su bergamonews.it