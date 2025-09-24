Bergamo estende e completa le Zone 30 Berlanda | Città più vivibile e sicura

Bergamo. “Con questa misura vengono estese e di fatto completate le Zone 30 e le strade a 30 kmh nella rete viaria comunale. L’obiettivo è rendere la città più vivibile e sicura riducendo il rischio di incidenti”. Così l’assessore alle Politiche della Mobilità del Comune di Bergamo, Marco Berlanda, illustra l’ampliamento delle vie da percorrere a velocità contenuta sul territorio cittadino. La limitazione verrà attuata man mano, nei prossimi mesi, installando nuova segnaletica, pannelli radar e dissuasori fisici per far sì che la misura venga recepita dagli utenti. Prosegue, in questo modo, il percorso di moderazione della velocità e tutela della sicurezza stradale avviato negli anni scorsi: “È un intervento atteso dai cittadini di diversi quartieri – annota l’assessore – ed è in linea con quanto previsto dal Pums – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato nel 2022”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo estende e completa le Zone 30, Berlanda: “Città più vivibile e sicura”

