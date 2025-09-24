Berardi Juve | poteva diventare bianconero la trattativa era reale! Ma ecco perché non è arrivato a Torino il motivo è sorprendente

Berardi Juve: retroscena sul mancato approdo a Torino, per questo motivo non è arrivato in bianconero ed è rimasto al Sassuolo. Un matrimonio che sembrava destinato a celebrarsi e che, invece, non si è mai compiuto. Il nome di Domenico Berardi è stato per anni accostato al mercato Juve, in una delle telenovele di mercato più lunghe e discusse. A svelare un retroscena che la dice lunga sulla reale concretezza della trattativa è l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. “Ci fu una trattativa con la Juve, ma preferì restare”. Intervenuto a Radio 24, il dirigente neroverde ha confermato che il passaggio dell’attaccante alla Signora è stato a un passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Berardi Juve: poteva diventare bianconero, la trattativa era reale! Ma ecco perché non è arrivato a Torino, il motivo è sorprendente

