Benzina di emozioni Non solo per la squadra ma per una comunità
Baroncini Riprendere in mano un pezzo iconico del 1964 come quello di Luca Goldoni dal memorabile titolo “L’urlo della città” non è casuale. Quest’anno il nostro giornale compie 140 anni e celebrare un così importante traguardo permette anche di analizzare, con il passo degli storiografi e non per una volta con l’urgenza della cronaca, il proprio lavoro. "Cominciarono i clacson, le bandiere, i cortei, gli abbracci, le lacrime. In dieci minuti nelle strade non ci si muoveva più: mi accorsi quasi con sgomento, che dalla fine della guerra non avevo più visto uno spettacolo così", così Goldoni descriveva l’euforia per l’ultimo scudetto rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: benzina - emozioni
Partita poverissima di idee e di emozioni. Il Monza è una Ferrari senza benzina, Thiam para un rigore, poi la Sampdoria resta in 10 uomini. Commenti? #monzasampdoria #UPowerStadium #acmonza #Respect #SerieB #monza #monzabrianza #fairplay - facebook.com Vai su Facebook