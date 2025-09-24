Baroncini Riprendere in mano un pezzo iconico del 1964 come quello di Luca Goldoni dal memorabile titolo “L’urlo della città” non è casuale. Quest’anno il nostro giornale compie 140 anni e celebrare un così importante traguardo permette anche di analizzare, con il passo degli storiografi e non per una volta con l’urgenza della cronaca, il proprio lavoro. "Cominciarono i clacson, le bandiere, i cortei, gli abbracci, le lacrime. In dieci minuti nelle strade non ci si muoveva più: mi accorsi quasi con sgomento, che dalla fine della guerra non avevo più visto uno spettacolo così", così Goldoni descriveva l’euforia per l’ultimo scudetto rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Benzina di emozioni. Non solo per la squadra, ma per una comunità