Benvenuto Cosimo nuovo rooftop bar di The Excelsior FOTO

Una vista che lascia senza fiato. Nei giorni scorsi ha aperto le sue porte Cosimo, il nuovo rooftop bar sull’Arno firmato The Excelsior. Si tratta della più grande terrazza panoramica di Firenze, che regala una vista a 360 gradi sull’Arno, sulle colline circostanti e sui caratteristici tetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Benvenuto Cosimo, nuovo rooftop bar di The Excelsior \ FOTO - Nei giorni scorsi ha aperto le sue porte Cosimo, il nuovo rooftop bar sull’Arno firmato The Excelsior. Scrive firenzetoday.it

