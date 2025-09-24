Benevento | Servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità | domande fino al 12 ottobre
Servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità: aperto il bando per l’anno scolastico 20252026. Domande entro il 12 ottobre.. Benevento, 24 settembre 2025 – L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. L’avviso è consultabile integralmente al seguente link https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72351 Il servizio è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Benevento, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) e che siano in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
