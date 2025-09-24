Sabato sera la Benetton Treviso debutterà nella nuova stagione dell’United Rugby Championship e lo farà in trasferta sul difficile campo del Connacht. A pochi giorni dall’attesissimo esordio, Sebastian Negri ha raccontato ai microfoni di BenTV le sensazioni del gruppo. “Noi ci sentiamo pronti per la nuova stagione che sta per cominciare. C’è molto entusiasmo e siamo carichi in vista dell’esordio. Sappiamo che la prima giornata è già difficile e siamo pronti a metterci alla prova in questa prima sfida fuori casa a Galway”. Lo stadio di Galway è storicamente ostico per il Benetton, e Negri ne è ben consapevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Benetton Treviso: Negri “Esordio difficile, ma vogliamo creare qualcosa di speciale”