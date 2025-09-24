Benetton Treviso | Negri Esordio difficile ma vogliamo creare qualcosa di speciale

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera la Benetton Treviso debutterà nella nuova stagione dell’United Rugby Championship e lo farà in trasferta sul difficile campo del Connacht. A pochi giorni dall’attesissimo esordio, Sebastian Negri ha raccontato ai microfoni di BenTV le sensazioni del gruppo. “Noi ci sentiamo pronti per la nuova stagione che sta per cominciare. C’è molto entusiasmo e siamo carichi in vista dell’esordio. Sappiamo che la prima giornata è già difficile e siamo pronti a metterci alla prova in questa prima sfida fuori casa a Galway”. Lo stadio di Galway è storicamente ostico per il Benetton, e Negri ne è ben consapevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

benetton treviso negri esordio difficile ma vogliamo creare qualcosa di speciale

© Oasport.it - Benetton Treviso: Negri “Esordio difficile, ma vogliamo creare qualcosa di speciale”

In questa notizia si parla di: benetton - treviso

Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre: gli arrivi e le partenze nel mercato estivo

Benetton Treviso: Ruzza “Siamo un gruppo ambizioso, vogliamo crescere ancora”

Benetton Treviso: MacRae, “Voglio un ambiente competitivo e allenamenti ad alta intensità”

Sebastian Negri: Efficaci e fisici contro Connacht; Il Benetton Rugby parte all’assalto dell’URC 2025-26 con la sfida di Galway; FATTA L'ITALIA ANTI-SCOZIA.

benetton treviso negri esordioBenetton Treviso: Negri “Esordio difficile, ma vogliamo creare qualcosa di speciale” - Sabato sera la Benetton Treviso debutterà nella nuova stagione dell’United Rugby Championship e lo farà in trasferta sul difficile campo del Connacht. Come scrive oasport.it

benetton treviso negri esordioBenetton Treviso, Lamaro e Negri co-capitani per la stagione - La Benetton Rugby ha annunciato i capitani per la stagione 2025/2026, confermando Michele Lamaro e nominando per la prima volta Sebastian Negri come ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Benetton Treviso Negri Esordio