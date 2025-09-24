Bene il governo sui soccorsi alla Flotilla dicono M5s Pd e Avs Ma balbettano sulla mozione per la Palestina
Convergenze e divergenze. Gli attacchi ad alcune navi italiane della Global Sumund Flotilla hanno messo in agitazione le opposizioni. Ma non solo. Poco dopo l'occupazione da parte di alcuni esponenti di Pd, Movimento 5 stelle e Avs dei banchi del governo alla Camera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato, con una nota, l'invio di una fregata per aiutare i connazionali coinvolti nella missione umanitaria. Decisione, quella di Crosetto, che ha trovato il favore di molti esponenti delle opposizioni. Usciti dall'Aula per raggiungere un piccolo sit organizzato dalla sezione italiana della Flotilla davanti a Palazzo Montecitorio, alcuni parlamentari di Pd, M5s e Avs hanno sì ringraziato il titolare della Difesa, ma anche ribadito che non è sufficiente l'aiuto, ma serve "la capacità di rispondere agli attacchi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Attacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... Si legge su ilfattoquotidiano.it